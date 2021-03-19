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«На пляже типа работаю. Можно так до пенсии?» Валерий Карпин улетел отдыхать в Дубай

«На пляже типа работаю. Можно так до пенсии?» Валерий Карпин улетел отдыхать в Дубай
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер Валерий Карпин опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с отдыха в Дубае.

«В аэропорту прикорнул, на пляже типа работаю. А можно так до пенсии?» — написал Карпин.

Напомним, после завершающегося сегодня 23-го тура Российской Премьер-Лиги начинается перерыв на матчи национальных команд. В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести встречи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на 3 очка.

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