«Наполи» рассматривает трёх кандидатов на замену Гаттузо

Будущее главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Руководство «партенопейцев» рассматривает трёх кандидатов на замену действующему наставнику, сообщает Football Italia.

В шорт-лист «Наполи» входит главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги, а также Маурицио Сарри, пребывающий в статусе свободного агента. Оба специалиста будут готовы возглавить «Наполи» в том случае, если клуб выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ещё одним кандидатом на пост наставника «Наполи» является действующий тренер «Ромы» Паулу Фонсека. Будущее португальца в стане «волков» остаётся под вопросом, поэтому у него нет каких-то особых требований к «Наполи». Фонсека готов принять любое предложение «адзурри».

Действующий контракт Гаттузо с «Наполи» рассчитан до лета 2021 года. Из-за неубедительных результатов команды руководство «партенопейцев» не собирается предлагать Дженнаро новое соглашение.