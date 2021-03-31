Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер сборной Нидерландов раскритиковал манеру игры Гибралтара

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Главный тренер сборной Нидерландов раскритиковал манеру игры Гибралтара
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур раскритиковал манеру игры Гибралтара (7:0), с которым она встречалась в матче отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Это антифутбол. Доволен, что мы забили семь голов, но каждый раз, когда наши игроки касались футболистов соперника, те падали на газон. Я ожидал, что Гибралтар будет так играть, но это выглядит утомительно. Вратарь вводил мяч от своих ворот практически минуту. Я рад, что матч закончился», — цитирует де Бура NOS.

В других матчах группы G сборная Турции принимала Латвию (3:3), а Черногория проиграла Норвегии (0:1). Сборная Турции набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G отбора ЧМ-2022. Нидерланды (6) — на втором месте, Черногория (6) — на третьем месте, Норвегия (6) располагается на четвёртом месте, Латвия (1) — на пятом месте. Таблицу замыкает Гибралтар (0).

Сборная Турции не сумела обыграть Латвию в домашнем матче отбора ЧМ-2022
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021