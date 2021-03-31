Фёдор Смолов и его агент стали учредителями в компании-застройщике
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов стал владельцем 3 процентов акций ООО «Специализированный застройщик «Прогресс», сообщает «Интерфакс».
Как уточняет источник, аналогичную долю акций застройщика приобрёл агент футболиста Герман Ткаченко.
Смолов защищает цвета «Локомотива» с 2018 года, а до этого выступал за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Фейеноорд» и «Динамо». В прошлом году играл на правах аренды за «Сельту». В сборную России вызывался с 2012 по 2019 год.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов. «Локомотив», набрав в 23 матчах 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, уступая лишь «Спартаку» (44) и «Зениту» (48).
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