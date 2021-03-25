Теннисист Рублёв рассказал об отношениях со Смоловым и Пике

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как общается с нападающим «Локомотива» Фёдором Смоловым и защитником «Барселоны» Жераром Пике.



«С Федей мы действительно много общаемся, а вот с Жераром немного другие отношения: он поздравляет меня с победами или спрашивает о чём-то теннисном — например, про Кубок Дэвиса. Стараюсь уважать его личное пространство: наверняка таких, кто каждый день его задалбывает сообщениями и просьбами, миллионы. А с Федей много обсуждаем нюансы тренировок: как у него, как у меня, как избежать травм.



Удивился, узнав, насколько травмоопасным может быть футбол. Даже если убрать все контакты и столкновения, риск получить травму очень высок, ведь футболисты играют то в минусовую погоду, то в жару. Ты можешь быть готов физически, качественно размяться, но рвануть мышцу только потому, что холодно. В теннисе такое невозможно. Да, на корте на улице бывает жара, но если холодно, то матчи проходят в зале. Получается, в футболе нужно более пристально следить за мышцами и суставами.



При этом меня удивило, что у футболистов, как правило, нет персональных тренеров по физподготовке – хотя для всех теннисистов, выступающих на хорошем уровне, это норма. Мы работаем на определённые группы мышц, развиваем суставы и подвижность, много тянемся — чтобы лишний раз ничего не порвать. Думал, если у нас это развито, то в футболе должно дойти до космических высот. В итоге Федя сказал, что такого нет и только сейчас футболисты начинают искать себе тренеров», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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