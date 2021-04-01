Бывший PR-директор «Локомотива» рассказал, как Кикнадзе оценил троллинг в адрес «Зенита»

Кирилл Брейдо, бывший PR-директор и экс-директор по связям с общественностью московского «Локомотива», рассказал забавный случай, как бывший президент железнодорожников Василий Кикнадзе оценил троллинг в адрес «Зенита»
«Зенит» опубликовал свой пост. Мы его увидели и списались с Тимуром Байрамовым. Накидывали варианты ответа. Докрутили формулировку, взяли ответственность на себя и опубликовали. Мне набрал Кикнадзе и спросил, чья это была идея. Я сказал, что наша — мы с Тимуром. Повисла пауза, а потом Кикнадзе ответил: «Молодцы! Очень круто», — сказал Брейдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
«Локомотив», набрав 40 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сравнявшись по баллам с ЦСКА и имея при этом преимущество по дополнительным показателям. Выше железнодорожников располагаются лишь «Спартак» (44) и действующий чемпион «Зенит» (48). В следующем туре «Локомотиву» предстоит сыграть на выезде с «Ротором» в Волгограде. Встреча состоится после паузы на матчи сборных, 3 апреля.
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