Попов: соперники по группе на Евро выше уровнем, чем сборная России. Всё будет плохо

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов оценил шансы сборной России на Евро-2020.



«Ощущения и предчувствия такие же, как и перед чемпионатом мира: всё обосрём и всё будет плохо. Все соперники по группе на данный момент выше уровнем, чем наша сборная. Поэтому на что-то рассчитывать очень тяжело. Мощнейшая Бельгия, Дания, которая никому не проигрывает в последних матчах. Не знаю, что делать, но Черчесов у нас умный человек, надеюсь, опять настроит на результат — 11 человек сзади поставим и по пенальти выиграем», — цитирует Попова «РБ-Спорт».



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Попов: негатив к сборной России связываю с личностями главного тренера и капитана