«Урал» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 4 апреля, состоится матч «Урал» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Арсенал».
«Урал» в 23 матчах набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 14-м месте.
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