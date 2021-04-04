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«Урал» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Урал» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 4 апреля, состоится матч «Урал» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Арсенал».

«Урал» в 23 матчах набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 14-м месте.

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