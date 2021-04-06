Сергей Ташуев: Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко в краснодарский клуб.
«Гончаренко – не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в «Краснодар» – абсолютно правильное решение. Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству.
Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Лёша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера «Краснодара».
Когда я работал в «Краснодаре», Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко – статусный тренер, его просто не получится контролировать», — в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 6 апреля 2021
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