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Сергей Ташуев: Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству

Сергей Ташуев: Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко в краснодарский клуб.

«Гончаренко – не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в «Краснодар» – абсолютно правильное решение. Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству.

Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Лёша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера «Краснодара».

Когда я работал в «Краснодаре», Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко – статусный тренер, его просто не получится контролировать», — в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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