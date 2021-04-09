Защитник ЦСКА Магнуссон перенёс операцию в Финляндии
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон перенёс операцию в Финляндии после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере» со ссылкой на «инстаграм» футболиста.
«Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку», — написал Магнуссон.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках.
Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского клуба «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Ты станешь сильнее, чем когда-либо». Сигурдссон отреагировал на тяжёлую травму Магнуссона
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
16:11
-
16:07
-
16:02
-
15:55
-
15:38
-
15:19
-
15:05
-
14:53
-
14:52
-
14:36
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:48
-
13:46
-
13:39
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:33
-
12:27
-
12:23
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:47
-
11:45
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам