Защитник ЦСКА Магнуссон перенёс операцию в Финляндии

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон перенёс операцию в Финляндии после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере» со ссылкой на «инстаграм» футболиста.



«Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку», — написал Магнуссон.

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках.



Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского клуба «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.