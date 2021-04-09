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Защитник ЦСКА Магнуссон перенёс операцию в Финляндии

Защитник ЦСКА Магнуссон перенёс операцию в Финляндии
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон перенёс операцию в Финляндии после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере» со ссылкой на «инстаграм» футболиста.

«Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку», — написал Магнуссон.

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках.

Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского клуба «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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