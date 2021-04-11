Победный дубль Азмуна — в видеообзоре матча «Сочи» — «Зенит»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.
В первом тайме «Зенит» имел существенное территориальное преимущество, но конвертировать это в забитые мячи не сумел. Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 58-й минуте забил «Сочи», голом отметился полузащитник Никита Бурмистров. Однако радость сочинцев продлилась недолго, уже на 63-й минуте «Зенит» восстановил статус-кво усилиями Сердара Азмуна. На 80-й минуте иранский форвард вновь напомнил о себе, оформив дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу санкт-петербургской команды.
Видеообзор матча «Сочи» — «Зенит» в чемпионате России
«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (40) — на 7-м месте.
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