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«Спартак»: мы понесли наказание, его можно назвать справедливым

«Спартак»: мы понесли наказание, его можно назвать справедливым
Футбол / РПЛ 0
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался о решениях КДК РФС по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».

«Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно. Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению вообще какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами. Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым.

Есть ли рычаг, как прекратить эту эпопею с Гильерме? Работа ведётся, но надо сказать, что ответственность лежит на обеих сторонах. В том числе на вратаре «Локомотива.

Конечное, никакое поведение игрока не может оправдать расистские выкрики. Но в последних случаях массового скандирования не было. Клуб работает с болельщиками, сами они на трибунах стараются не допустить оскорблений.

Мы можем быть недовольны, болельщики, но, исходя из санкций, члены КДК этим тоже оказались недовольны. Нарушение морально-этических норм воспринимается всеми примерно одинаково», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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