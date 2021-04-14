Голкипер «Аталанты» признан лучшим вратарём прошлого сезона Серии А
Голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини признали лучшим вратарём итальянской Серии А по итогам сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба бергамасков.
В голосовании, которое проводилось среди членов Итальянской ассоциации тренеров футбольных вратарей (APPORT), Голлини опередил голкипера «Интера» Самира Хандановича и вратаря«Удинезе» Хуана Муссо. Кроме того, тренер вратарей «Аталанты» Массимо Биффи также был признан лучшим в Серии А по итогам сезона-2019/2020.
Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил приз «Золотая скамья» как тренер сезона в Серии А. В сезоне-2019/2020 «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице Серии А и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч проиграла «Пари Сен-Жермен».
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:38
-
19:17
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
18:00
-
17:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам