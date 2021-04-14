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Голкипер «Аталанты» признан лучшим вратарём прошлого сезона Серии А

Голкипер «Аталанты» признан лучшим вратарём прошлого сезона Серии А
Футбол / Италия 0

Голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини признали лучшим вратарём итальянской Серии А по итогам сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба бергамасков.

В голосовании, которое проводилось среди членов Итальянской ассоциации тренеров футбольных вратарей (APPORT), Голлини опередил голкипера «Интера» Самира Хандановича и вратаря«Удинезе» Хуана Муссо. Кроме того, тренер вратарей «Аталанты» Массимо Биффи также был признан лучшим в Серии А по итогам сезона-2019/2020.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил приз «Золотая скамья» как тренер сезона в Серии А. В сезоне-2019/2020 «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице Серии А и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч проиграла «Пари Сен-Жермен».

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