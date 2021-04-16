«Астана» собирается продать Барсегяна, полузащитник хочет играть в Европе

«Астана» собирается продать полузащитника сборной Армении Тиграна Барсегяна. Об этом сообщает портал Vesti.kz.
По информации источника, 27-летний футболист хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Кроме того, Барсегян недоволен, что в «Астане» имеются задержки по заработной плате.
Барсегян играет за «Астану» с 2020 года, ранее хавбек играл за «Кайсар» из Казахстана, македонский «Вардар», а также армянские «Гандзасар», «Мику» и «Бананц». В сборную Армении футболист вызывается с 2016 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
Ранее казахстанский нападающий «Крыльев Советов» Абат Аймбетов перешёл в «Астану» на правах аренды до 1 июля 2021 года. Приглашение футболиста стало инициативой главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова.
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