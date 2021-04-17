Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Сассуоло»

«Фиорентина» опубликовала заявку на матч 31-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». В список, состоящий из 24 футболистов, не попал российский нападающий Александр Кокорин.
Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Росати, Игор Жулио, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Малку, Миленкович, Куарта, Пульгар, Рибери, Монтьель, Макси Оливера, Пеццелла, Валеро Борха, Влахович.
Матч 31-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Сассуоло» — «Фиорентина» состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия. Начало встречи — в 19:00 мск. «Фиорентина» в 30 матчах набрала 30 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (43) — на 8-м месте.
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