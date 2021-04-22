Чеферин: Перес не хочет видеть меня на посту главы УЕФА? Это придаёт мне желания остаться

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слова главы мадридского «Реала» и Европейской Суперлиги Флорентино Переса, который заявлял, что не хотел бы видеть 53-летнего словенского функционера на занимаемой должности.
«Флорентино Перес не желает видеть меня на посту главы УЕФА? Это ещё больше подталкивает меня остаться. Он хочет, чтобы президент слушался его и делал всё, что он хочет», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, что ранее Перес в интервью Chiringuito заявил: «Чеферин оскорбил Андреа Аньелли. Это недопустимо. Обсуждать действия президента столь крупного клуба, как «Ювентус», – это безумие. Это неприемлемо. УЕФА должен измениться, мы не хотим видеть президента, который оскорбляет другого президента».
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
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