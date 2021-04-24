Болельщики «МЮ» проводят массовую акцию против владельцев клуба

Сотни фанатов «Манчестер Юнайтед» собрались сегодня, 24 апреля, у стадиона «Олд Траффорд», чтобы выразить протест против владельцев клуба – семьи Глейзеров.
По сообщению Sky Sports, большое количество фанатов, собравшихся у стадиона, зажигают факелы, вывешивают баннеры и шарфы. Многие из протестующих наделю одежду зелёного и золотого цвета — синонимичные протестам фанатов против семьи Глейзеров, которые произошли в 2005 году, когда американская семья приобрела клуб.
Фотографии можно посмотреть на странице United Journal в "Твиттере".
В преддверии акции протеста, запланированной на 18:00 мск, организаторы акции призвали фанатов через свои аккаунты в социальных сетях носить маски и соблюдать протоколы общественного порядка в период пандемии коронавируса.
На этой неделе болельщики «МЮ» уже второй раз публично выражают недовольство владельцами клуба. В четверг, 22 апреля, небольшая группа болельщиков ворвалась на территорию тренировочного центра клуба «Каррингтон», чтобы выразить своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги.
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