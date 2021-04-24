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Сульшер рассказал о разговоре с протестующими фанатами «Манчестер Юнайтед»

Сульшер рассказал о разговоре с протестующими фанатами «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о разговоре с протестующими болельщиками на базе клуба.

«Я сказал несколько слов о том, чем, я думаю, команда будет заниматься в будущем. Не нужно вдаваться в подробности того, о чем мы говорили. Это были хорошие 10 минут, и я был доволен этим. Я думаю, что футбол без болельщиков — ничто, поэтому мы должны их слушать, и я рад, что голос болельщиков, игроков и менеджеров был услышан. Это часть моей работы — разговаривать с болельщиками, показывая им, что мы хотим стать лучшей командой, и это моя работа — поднять нас наверх и начать бороться за трофеи», — приводит слова Сульшера Goal.

Напомним, 22 апреля группа фанатов устроила протест возле базы команды, заблокировав оба входа. Они растянули баннеры с требованием ухода владельцев клуба, семьи Глейзеров. Спустя некоторое время болельщикам удалось пробраться на тренировочное поле. Позже они потребовали позвать Уле-Гуннара Сульшера и специалист вышел к фанатам.

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Протестующие фанаты «Манчестер Юнайтед» потребовали позвать Сульшера. Тренер вышел
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