Владислав Игнатьев прокомментировал 11-ю победу подряд «Локомотива»

34-летний полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу железнодорожников над «Тамбовом» (5:2) в матче 27-го чемпионата России, ставшей для его команды 11-й кряду.
«11 побед подряд. Счастлив вернуться на поле и помочь команде! Браво «Локомотив», — гласит пост Игнатьева в «Инстаграме».
В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 21 встрече за московский «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В оставшихся матчах железнодорожникам предстоит сыграть на выезде с «Зенитом», и дважды дома – с московским «Динамо» и екатеринбургским «Уралом».
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