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Даниил Фомин назвал лучших футболистов московского «Динамо»

Даниил Фомин назвал лучших футболистов московского «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин назвал лучших футболистов московского клуба.

«Самый быстрый – Клинтон Н’Жье. У Комличенко – сильный удар. Шиманьски – техничный», — сказал Фомин в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.

«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Напомним, встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Химки» прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На 80-й минуте Арсен Захарян от угла поля навесил мяч во вратарскую «Химок», где Николай Комличенко в борьбе с защитником упал на газон. Арбитр не увидел нарушения правил в этом эпизоде. На 90+1-й минуте отличились гости. Мяч записал на свой счёт полузащитник Максим Глушенков. Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Химок» — 1:0.

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Прочитал всего Ремарка и слушает «Кино», а ему всего 24.
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