«Сходил бы на Машкова и Безрукова». В «Спартаке» Фомин не задержался, в «Динамо» – лидер

«Динамо» – очень живой и волнующий клуб. Только команда Сандро Шварца разносит соперников едва закончившими школу игроками и атакует так много и насыщенно, что матч «Динамо» – «Химки» искренне хочется смотреть на стадионе.
Клуб прямо сейчас на подвижном седьмом месте, откуда можно забраться в еврокубки, а рядом с Арсеном Захаряном (в 17 лет – автор самого молодого гола сезона РПЛ), Константином Тюкавиным (в 18 лет – та самая забившая «Спартаку» пятка) и Даниилом Лесовым (в 23 года – лучший бомбардир «Динамо») в «Динамо» есть 24-летний вожак, вовремя охлаждающий горячую и раскованную игру полузащитник.
Фомин пока без капитанской повязки, но уже бьёт пенальти (четыре из четырёх), собирает динамовскую атаку в центре поля и гибкими передачами двигает её выше. Путь Фомина в футболе – такой же вдумчивый и поступательный, как и его игра.
Очень нравится, когда Шварц говорит «enjoy». У меня после таких слов улыбка на лице, понимаю, что буду кайфовать на поле.
Тренировался в «Спартаке» у сына Георгия Ярцева (Александра), но из-за нехватки мест в интернате вернулся домой в Краснодарский край. Затем через академию «Краснодара» и капитанство в молодёжке «быков» у нынешнего тренера «Балтики» Евгения Калешина шагал по лигам России:
1. Капитанил в «Краснодаре-2» в ПФЛ, но с главным «Краснодаром» не сложилось: единственный раз сыграл в Кубке против «Спартака» из Нальчика в 2016-м. Отец Фомина говорил, что расстались легко и цивилизованно.
2. Затем – два года в ФНЛ за «Нижний Новгород», где Фомин дважды забил «Крыльям» в стыковых матчах за РПЛ.
3. «Нижнему» это не помогло, а Даниил уехал в РПЛ – в кубковой игре полузащитника заметил Шамиль Газизов.
Гол Фомина принёс «Уфе» первую в истории победу над «Зенитом», а Даниилу – последующий вызов в сборную. Вадим Евсеев выделял в полузащитнике «чувство мяча, момента в атаке и обороне» – он же после игры в Ростове наградил Фомина как лучшего игрока матча ведром с раками.
4. Теперь Фомин один из лидеров «Динамо» с четырьмя матчами за сборную и кайфующими взглядами на футбол.
«Очень нравится, когда Шварц говорит «enjoy»: «Не бойтесь ошибаться, наслаждайтесь игрой, получайте удовольствие», – рассказал мне полузащитник. – У меня после таких слов улыбка на лице, понимаю, что буду кайфовать на поле.
А ещё моя роль в команде изменилась – стал играть выше. Семь голов и четыре передачи с учётом Кубка – никогда таких цифр не было. Если в «Уфе» катали от обороны, то здесь чаще идём в атаку. Enjoy, enjoy!»
Перед вами большое и не только футбольное интервью Фомина. Так что enjoy!
Про ресторанную атмосферу в «Уфе», русский язык Шварца и роль Воронина в «Динамо»
– До «Динамо» ты успел поработать со многими тренерами. Давай про каждого в нескольких предложениях.
– Евгений Калешин, работавший со мной в «Краснодаре-2», – психолог и фанат тактики. Он всегда хотел, чтобы мы играли, как «Барселона» Гвардиолы. Я и сам в то время за «Барсу» топил, поэтому такой подход тренера привлекал.
Шалимов в «Краснодаре» на тренировках постоянно повторял фирменное «давайте». Ещё он придумал выражение «в отвал». Этим он обозначал игровую ситуацию, когда нападающий не открывался под мяч, а стоял в створе ворот и ждал от игроков сильную передачу. По сути, это игра низом, но нацеленная на нападающего. Как только Михалыч ввёл в «Краснодаре» такой «в отвал» – Смолов стал вколачивать 30 мячей.
Евсеев – прежде всего харизма. Он никогда долго ничего не объяснял, не кричал на нас. Один раз сказал, и все всё поняли. Атмосфера в «Уфе» была отличная.
– В чём особенность той атмосферы? В гитаре Дениса Терентьева?
– Уфа – город небольшой. После игры никогда не разъезжались, а наоборот – независимо от результата собирались в ресторане. Сидели, кто-то бокальчик пива мог заказать, разговаривали на самые разные темы, а не о том, что кто-то на 76-й минуте кому-то зажал пас. В этом и класс.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Теперь давай про «Динамо». Как вы? Что вы? Как дела?
– Этот чемпионат показывает, что вывеска роли не играет – фаворит может проиграть, в таблице очень плотно, и на каждый матч надо настраиваться так, чтобы не смотреть на имя соперника.
После матча с «Химками» (0:1), конечно, расстроены. Качественная игра с нашей стороны, хорошие моменты, да и пенальти в нашу пользу всё же был. Пропустить в конце такого матча – обидно. Но впереди три игры. И мы готовимся.
– Какие тренерские новинки от Шварца запомнились больше всего?
– Добавилось много теории: в день игры бывает по два-три коротких включения, минут на семь. Мы с тренером или его помощником обсуждаем стандарты, полузащиту и оборону с атакой. Всё коротко и чётко – никто не засыпает. Плюс в «Динамо» многое зависит от Воронина. Он любит разрядить обстановку. Чувство юмора у него хорошее.
– Шварц говорит что-нибудь на русском?
– Он усердно учит язык, недавно проговаривал числительные. Перед игрой в Краснодаре спросил меня по-английски, придут ли родители на матч и единственный ли я ребёнок в семье. Я на английском сказал, что есть брат и ему 16 лет. А он мне по-русски: «Шестнадцать. А seventeen – это семнадцать». Прикольно! Такие вещи вызывают уважение.
Сандро Шварц
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
– Давай возьмём тренировку «Динамо» и выделим самых-самых.
– Самый быстрый – Клинтон [Н’Жи]. У Комличенко – сильный удар. Шиманьски – техничный.
Книги про Великую Отечественную. Как привыкал, что Головин и Дзюба рядом, а не в телевизоре
– Ты был отличником? По твоим ответам кажется, что это именно так.
– Скучные ответы?
– Как раз наоборот, развёрнутые. Отличники же не всегда скучные, скорее, порядочные ребята.
– Я отличником не был. Но учился без троек.
– Какие школьные предметы нравились?
– История. Особенно период Великой Отечественной войны. У Константина Симонова хорошие книги об этом времени.
Фото: instagram.com/yuryzhirkov
– Знаешь, что Юрий Жирков очень интересуется историей Великой Отечественной? Общались в сборной на эту тему?
– Знаю, но не общались: где я со своими знаниями и где он. У него целый музей коллекционных вещей.
– Как тебя приняли в сборной?
– Приняли хорошо, по-доброму. При этом ничего особенного не происходило, все пожелали удачи. Меня же мало кто знал на тот момент.
– С кем общаешься в сборной и клубе?
– В «Динамо» – с Димой Скопинцевым. Мы одногодки и родились в один день. Знаем друг друга с 17 лет по молодёжным сборным. Когда перешёл в клуб – через него обо всём узнавал. В сборной – с Андреем Мостовым, вместе проводили зимний отпуск.
– Сборная – это другой мир?
– Поначалу думал, что так и есть. Непросто было привыкнуть, что играешь с Дзюбой и Головиным, которых раньше видел только по телевизору.
Даниил Фомин и Станислав Черчесов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фомин хочет путешествие в США, цитирует персонального тренера Майкла Джордана и восхищается Коби
– Ты из города Тихорецк и наверняка смотрел фильм «Ирония судьбы». Там есть песня «На Тихорецкую состав отправится». Есть ли пересечения с родным городом?
– У нас раньше так называлась железнодорожная станция, так что всё банально: в городе Тихорецк станция «Тихорецкая». Возможно, поётся именно про неё.
– Расскажи про своё детство в Тихорецке.
– Я жил в маленьком городке, достопримечательностей в котором ты не найдёшь. Рос в футбольной атмосфере: отец играл за команду краснодарской лиги третьего дивизиона, часто брал меня на тренировки, так что в шесть лет я уже занимался в футбольной секции. Компьютеров не было, время проводил во дворе: казаки-разбойники, прятки, футбик. Наверное, я из последнего поколения, которое выросло на улице.
Если в других городах дети зимой меняют мяч на шайбу, то у нас благодаря южной погоде бегать можно круглый год. Поэтому до сих пор не умею кататься на коньках.
– Как ты проводишь отпуск?
– Летом отпуск короче, поэтому приезжаю домой. А зимой сначала на море, потом – домой. В этом году побывал в Дубае.
Фото: из личного архива Даниила Фомина
– В твоей жизни есть места силы?
– Надеюсь, им станет дом, который мы с семьёй строим в Краснодаре и куда должны переехать летом или осенью. Люблю эти возвращения к родителям, к бабушкам. Также каждый отпуск приезжаю в спортивную школу к первому тренеру: занимаюсь, поддерживаю форму, иногда провожу ребятам тренировки.
– Какие страны хотел бы посетить ещё?
– Хочу посмотреть Америку: Нью-Йорк, Лас-Вегас и Майами, расширить кругозор. Интересно, как там всё устроено. Сходил бы на матчи НХЛ и НБА, которые периодически смотрю. В хоккее слежу за русскими ребятами, поэтому «Вашингтон» у меня на первом месте. В баскетболе с раннего детства за «Лейкерс» – благодаря Коби Брайанту. Сейчас нравится игра «Голден Стэйт».
– Какие спортсмены вдохновляют тебя?
– С детства удивлялся Коби Брайанту, какой он безумный фанат тренировок: мог заниматься три раза в день и даже ночью. Тим Гровер, персональный тренер Майкла Джордана, написал книгу про маниакальный подход Коби к телу и тренировкам. Когда дорогой игрок приходил в «Лейкерс», Брайант давал понять, что именно он здесь единственная звезда – потому что работает больше других.
Коби Брайант
Фото: Harry How/Getty Images
– У тебя есть свои тренировочные секреты?
– Персонально занимаюсь с тренером по лёгкой атлетике: потому что скорость не моё сильное качество, а она мне нужна взрывной. С тренером в основном работаем в отпуске, но есть упражнения, которые делаю за три-четыре дня перед игрой: например, со штангой. Они достаточно серьёзные, но тренер «Динамо» наблюдал и сказал: «Если после них чувствуешь себя хорошо, то запрещать не буду». Благодаря этой работе чувствую себя подготовленнее.
Тренера мне порекомендовал Азат Байрыев – центральный защитник, тоже из Тихорецка (сейчас в «Роторе».– Прим. «Чемпионата»). Мне тогда было лет 17-18, играл в «Краснодаре», но в клубе об этом не знали. Я же искал любую возможность, чтобы тренироваться дополнительно. Бывало, отпуск начинался 10 декабря, а я оставался в Краснодаре до новогодних праздников, чтобы позаниматься.
– Почему не говорил, что занимаешься дополнительно?
– Думаю, запретили бы. В «Краснодаре» не любят, когда появляется давление со стороны. Меня бы не поняли.
– Беговая тема, парки, марафоны тебя, получается, интересуют?
– Нет, я и на прогулки-то достаточно редко выбираюсь. В Москве ещё нигде не ходил. Нужно исправляться.
– В краснодарской академии вы занимались танцами. Ты участвовал?
– Да, танцы были, и, когда заканчивали 11-й класс, парни на выпускном должны были вальсировать с девчонками, а я, чтобы не танцевать, говорил, что у меня болит нога – болячка, конечно, была, но танцевать бы смог. Просто не хотел. В итоге на последнем звонке все танцевали вальс, а я смотрел со стороны.
Даниил Фомин
Фото: fckrasnodar.ru
Мотивационный рэп = спокойствие на поле. Онлайн-шахматы в такси = эмоциональная разгрузка
– Ты спокойно бьёшь пенальти. И во время игры не вспыльчив. Как ты настраиваешься на матчи?
– Музыку слушаю. Собрал себе отдельный плейлист – там L’One и другой мотивационный рэп. Слушаю всё подряд. Во время частых переездов одна музыка приедается, приходится искать что-то другое. Рэп сменяется группой «Кино» или американским роком: The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers. Ещё есть треки Земфиры и Boulevard Depo.
– На какие концерты ходил?
– В Уфе – на Басту, и хорошо запомнил концерт, потому что в тот день меня вызвали в сборную. Классные впечатления: полный зал фонариков под «Сансару», кач под «Урбан». Сейчас сходил бы на «Сплин» и на Дрейка.
Фото: из личного архива Даниила Фомина
– Как тебе Москва? Живёшь в центре?
– Нет, в Химках – поближе к базе. В Москве был на Воробьёвых горах и в парке «Зарядье». Говорят, классно на ВДНХ – надо побывать.
– Чем удивил город?
– Пробками.
– Водишь автомобиль?
– Нет, прав у меня нет. Но работаю в этом направлении – всё-таки пора уже.
– С инструктором занимаешься?
– Раньше занимался. Я в Краснодаре сдавал на права на какой-то «Ладе»: парковку и теорию прошёл, а город завалил. Два раза заглох!
– Инструктор хороший?
– Нормальный. Сначала жестковато общался со мной, агрессивно учил. В какой-то момент даже дал ему понять, что так со мной говорить не стоит. Дальше всё хорошо было. Инструктор меня неплохо подготовил, но я сам завалил. К нему претензий нет.
– Что из теории самое непонятное?
– Тяжеловато разобраться с приоритетами: кто, кого и в каких ситуациях должен пропускать. Пока водительские права не получил – по городу езжу на такси. В пути играю в шахматы на телефоне.
– Шахматы открыл для себя в академии «Краснодара»?
– Нет, я умел играть и раньше. Папа в детстве научил: дома у него лежит профессиональная доска, иногда там рубимся.
– Читаешь шахматную литературу?
– Периодически смотрю обзоры на YouTube, следил за противостоянием Карлсена и Карякина. Книг с ходами не листал – я же любитель. Играю ради удовольствия и не сам с собой, а по интернету. Когда есть 20 свободных минут – ставлю партию на телефоне и играю пять-десять минут.
В «Динамо» пока ни с кем не играл, а в «Уфе» часто разыгрывали партии со вторым вратарём Лёхой Черновым.
Фото: fcdynamo.ru
– А в сборной?
– Там времени нет.
– Какие шахматы больше любишь: классические или быстрые?
– Раньше партия в пять минут казалась мне чересчур скоростной, потом привык, так что прямо сейчас кайфую от быстрых – нравится, что заставляют скорее принимать решение, успевая продумать следующий ход.
– В футболе такое хобби помогает?
– Своего рода эмоциональная разгрузка. Играешь – проводишь время с удовольствием.
– Галицкий хорошо играет? Многие же его побеждали.
– Считаю, что хорошо. Не каждый сможет одновременно вести 20 партий.
Фомин много читает, ходит на квизы и уважает «Что? Где? Когда?». А ещё знает актёров и жалеет, что билеты в театр быстро раскупают
– Как расслабляешься помимо шахмат?
– Фильмы смотрю. Сейчас досматриваю второй сезон «Метода» с Хабенским. Классный сериал.
– Давай поговорим про книги. Ты – читающий человек?
– Не сказал бы. Никогда не считал количество прочитанных книг. Думаю, в месяц парочка набирается.
– Что читаешь на данный момент?
– Взял себе «Отель» Артура Хейли и «Коллекционера» Джона Фаулза. Сейчас в номере лежат. У Хейли ещё есть интересные произведения «Аэропорт» и «Клиника: анатомия жизни».
– Бумажные варианты?
– Да, только бумажные читаю. В электронном виде не могу.
– Правда, что ты прочитал всего Ремарка?
– Всё верно. В 17 лет я прочитал «Трёх товарищей». Понравилось – стал читать другие произведения.
– Какое самое-самое?
– «Ночь в Лиссабоне». Сюжет спойлерить не буду – обязательно прочитайте. Это совсем небольшой роман. У Ремарка интересный язык – все герои страдают и пьют.
– А что-нибудь помимо Ремарка?
– Драйзер нравится, особенно «Трилогия желания». Крутое произведение.
– С кем делишься эмоциями после прочтения книги?
– Если эту книгу посоветовал отец – обсуждаю с ним. В остальном ни с кем не разговариваю об этом. Здесь всё индивидуально, как с фильмами. Я, например, не смотрю ужасы. Меня не прикалывает, а кто-то фанатеет. Так же и тут: кому-то Ремарк нравится, а кому-то нет.
В «ЧГК» нравятся молодые команды. Равшан Аскеров – прикольный парень, не стесняется отстаивать свою точку зрения.
– Говорят, ты читаешь спортивные медиа, телеграм-каналы. На что подписан?
– Я больше слежу за футбольными новостями. Евсеева на «Чемпионате» читаю. Отец подсадил меня на канал с классным юмором «Михаил Жванецкий».
– За время интервью ты много раз упомянул отца. Расскажи о нём. Вы часто проводите время вместе?
– Вижусь с папой только во время отпуска. Родители – самые важные для меня люди. Всегда с ними на связи. Если нужно обсудить личный вопрос – разговариваю с мамой. До девяти лет я играл в «Спартаке», мы жили небогато, и родителям приходилось многим жертвовать, чтобы возить меня в Москву.
– Знаю, что ты любишь квизы. Расскажи, что это такое?
– Квизы – это викторины на конкретную тему. В Уфе с пацанами из команды ходил на футбольные, один раз с нами играл даже Евсеев. Частенько узнавали, желали удачи в предстоящих матчах – атмосфера там ламповая. Ещё раз участвовал в викторине про кино и в «Что? Где? Когда?» – но там тяжеловато.
– Смотришь «ЧГК» по телевизору?
– Да, бывает. Нравятся молодые команды. Равшан Аскеров – прикольный парень, не стесняется отстаивать свою точку зрения.
– Часто получается отгадать?
– Редко. Как-то на выезде со Скопинцевым правильно ответили. Радовались, как дети.
***
– Твоя профессия – футболист. Что в этом кайфового?
– Занимаешься любимым делом и получаешь хорошую зарплату.
Даниил Фомин и Резиуан Мирзов
Фото: fcdynamo.ru
– Что тяжёлого?
– Минусы – это частые разъезды, постоянные сборы. К примеру, Скопинцев, чтобы восстановиться к чемпионату, во время выходных оставался на сборах в Турции и не летал домой, как остальные. А у него дочка растёт, и он семью не видел два месяца.
– Ты куда уезжал во время тех сборов?
– В Москву. Успел сходить на «Ревизора» в «Табакерку».
– Ого. Часто ходишь в театр?
– Два раза был, и оба в Москве. Первая постановка – «Рассказы Шукшина» в Театре Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым. Второй раз – «Ревизор». Впечатления замечательные. Билеты, правда, за месяц раскупают. В будущем хотел бы сходить на спектакль с участием Машкова или Безрукова. Нравится их актерская игра.
– Последний вопрос. Кем видишь себя через десять лет?
– Футболистом и отцом.
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