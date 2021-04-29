«Вильярреал» — «Арсенал»: хозяева удвоили преимущество, гол забил Альбиоль

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» принимает лондонский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).
На 30-й минуте защитник испанского клуба Рауль Альбиоль забил второй гол в матче, удвоив преимущество в счёте «Вильярреала». После подачи Даниэля Парехо с углового Херард Морено переправил мяч Альбиолю, который завершил атаку точным ударом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Арсенал».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Тьягу Мартинш. Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Арсенал» — «Вильярреал» пройдёт 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).
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