Защитник «Рубина» Зотов: под руководством Леонида Слуцкого узнал много нового

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Вся команда готовится только к победе. Предыдущий матч сыграли неважно и уступили дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная встреча, поэтому все настроены по-боевому. «Динамо» — молодая команда, они очень быстрые, дерзкие. Будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвётся в еврокубки. Конечно, будет сложный матч.
Всё нормально. У всех команд концовка сезона. Готовы хорошо, будем играть на победу. Если честно, не ощущаю, что сейчас какой-то особенный год. Конечно, под руководством Леонида Викторовича узнал много нового. Были другие требования, нежели в предыдущих командах. Естественно, какие-то новые способности открываю в себе и показываю на поле. Потому что просто по-другому играем. А так обычный год, не сказал бы, что открытие», — цитирует Зотова пресс-служба «Рубина».
- 30 апреля 2021
-
15:38
-
15:38
-
15:13
-
14:59
-
14:58
-
14:55
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
13:53
-
13:47
-
13:42
-
13:23
-
13:14
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:13
-
12:08
-
11:58
-
11:51
-
11:39
-
11:23
-
11:12
-
11:02
-
10:48
-
10:37
-
10:24
-
10:13
-
10:04
-
09:56
-
09:49
-
09:31
-
09:28