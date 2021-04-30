Защитник «Рубина» Зотов: под руководством Леонида Слуцкого узнал много нового

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».



«Вся команда готовится только к победе. Предыдущий матч сыграли неважно и уступили дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная встреча, поэтому все настроены по-боевому. «Динамо» — молодая команда, они очень быстрые, дерзкие. Будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвётся в еврокубки. Конечно, будет сложный матч.



Всё нормально. У всех команд концовка сезона. Готовы хорошо, будем играть на победу. Если честно, не ощущаю, что сейчас какой-то особенный год. Конечно, под руководством Леонида Викторовича узнал много нового. Были другие требования, нежели в предыдущих командах. Естественно, какие-то новые способности открываю в себе и показываю на поле. Потому что просто по-другому играем. А так обычный год, не сказал бы, что открытие», — цитирует Зотова пресс-служба «Рубина».

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