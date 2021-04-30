Олег Романцев назвал клуб, который считает самым интересным в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал клуб, который считает самым интересным в Российской Премьер-Лиге.
«Что касается интересного клуба, то мне таковым в этом сезоне представляется «Рубин», с которым интересно и по-настоящему творчески работает Леонид Слуцкий. Сегодня он создал команду, которая играет в современный, зрелищный футбол, в которой делают погоду Дюпин, Самошников, Макаров, Деспотович. А Кварацхелию можно и вовсе назвать одним из открытий сезона. Ну, а домашнюю осечку с «Краснодаром» можно отнести к издержкам становления команды. Потому искренне желаю Леониду Викторовичу удачи», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».
«Рубин», набрав в 27 матчах 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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