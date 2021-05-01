Видеообзор важнейшей победы «Брайтона» в матче с «Лидсом» в 34-м туре АПЛ

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 13-й минуте матча защитник гостей Алиоски в штрафной «Лидса» зацепил ногу нападающего Дэнни Уэлбека, после чего футболист «Брайтона» упал — судья незамедлительно назначил пенальти. Полузащитник Паскаль Гросс с 11-метровой отметки пробил сильно в нижний угол ворот — вратарь «Лидса» Иллан Меслье угадал направление, но до мяча не дотянулся.
Окончательный счёт на 80-й минуте установил всё тот же Дэнни Уэлбек, классным ударом поразив дальний угол ворот.
Видеообзор матча «Брайтон» — «Лидс»
Подопечные Грэма Поттера в 34 матчах набрали 37 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на 10 очков. «Павлины» (47) — на девятом месте.
- 1 мая 2021
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:51
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:25
-
22:13
-
22:04
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:51