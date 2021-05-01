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Видеообзор важнейшей победы «Брайтона» в матче с «Лидсом» в 34-м туре АПЛ

Видеообзор важнейшей победы «Брайтона» в матче с «Лидсом» в 34-м туре АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 13-й минуте матча защитник гостей Алиоски в штрафной «Лидса» зацепил ногу нападающего Дэнни Уэлбека, после чего футболист «Брайтона» упал — судья незамедлительно назначил пенальти. Полузащитник Паскаль Гросс с 11-метровой отметки пробил сильно в нижний угол ворот — вратарь «Лидса» Иллан Меслье угадал направление, но до мяча не дотянулся.

Окончательный счёт на 80-й минуте установил всё тот же Дэнни Уэлбек, классным ударом поразив дальний угол ворот.

Видеообзор матча «Брайтон» — «Лидс»

Подопечные Грэма Поттера в 34 матчах набрали 37 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на 10 очков. «Павлины» (47) — на девятом месте.

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