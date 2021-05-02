Оздоев: я спрашиваю у Дзюбы: «А где мечи, Дэдпул?» Он отвечает: «Сломались»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался по поводу чемпионства сине-бело-голубых в сезоне-2020/2021, а также прокомментировал выход Артёма Дзюбы на церемонию награждения в костюме Дэдпула.
«Думаю, самые большие эмоции были после первого чемпионства. А сейчас — да, приятно. Тяжёлый год был, шли к этому, и добиться такого исторического результата — это прекрасно. Наверное, после нескольких дней поймём, чего мы добились на самом деле.
Чемпионство — хорошо, но надо хорошо в Европе играть? Чтобы в Европе играть, надо становиться чемпионом страны. Надеюсь, в этот раз намного лучше сложится наша судьба в еврокубках.
Дзюба любит Marvel. Думаю, он заранее планировал выйти в костюме Дэдпула. Я спрашиваю: «А где мечи, Дэдпул?» Он отвечает: «Сломались». Наши нападающие сегодня сыграли великолепно, забили на двоих пять голов», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».
- 2 мая 2021
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