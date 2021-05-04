«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»: видеообзор одного из старейших дерби в мировом футболе

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте — вингер «волков» Оуэн Отасови выскочил на хитрый проникающий пас Феррейры и покатил мяч на нападающего Фабиу Силву, которому помешали нанести нормальный удар, но мяч после рикошета всё равно залетел в ворота Сэма Джонстона по высокой дуге.
Хозяева отыгрались на 62-й минуте — полузащитник Конор Таунсенд запустил отличную подачу с левого фланга, а нападающий Мбайе Дьян спокойно расстрелял ворота «Вулверхэмптона» ударом головой.
Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»
«Вест Бромвич» в 34 матчах набрал 26 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (42) — на 12-м месте.
Матчи между «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» носят название «Дерби Чёрной страны». Это спортивное дерби между командами, расположенными в регионе Чёрная страна в графстве Уэст-Мидлендс. Является одним из старейших дерби в мировом футболе: первая официально признанная встреча между командами состоялась 2 января 1886 года в Кубке Англии.
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