Опубликованы фотографии 3-го комплекта формы «Милана» на сезон-2021/2022

В Сети появились фотографии третьего комплекта формы «Милана» на следующий сезон. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на известный портал Footy Headlines.
Комплект выполнен в чёрном цвете в рамках глобального дизайна от Puma. Ключевая особенность – отсутствие эмблемы на левой стороне груди. Вместо этого – надпись «Милан» по центру груди между двумя горизонтальными линиями.
«Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие», — гласит девиз Puma. Отметим, что аналогичный комплект ранее был анонсирован у английского «Манчестер Сити», техническим спонсором которого также является немецкая компания Puma.
Фото: Football-Italia.net
«Милан», набрав 69 очков в 34 турах, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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