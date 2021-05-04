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Опубликованы фотографии 3-го комплекта формы «Милана» на сезон-2021/2022

Опубликованы фотографии 3-го комплекта формы «Милана» на сезон-2021/2022
Футбол / Италия 0

В Сети появились фотографии третьего комплекта формы «Милана» на следующий сезон. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на известный портал Footy Headlines.

Комплект выполнен в чёрном цвете в рамках глобального дизайна от Puma. Ключевая особенность – отсутствие эмблемы на левой стороне груди. Вместо этого – надпись «Милан» по центру груди между двумя горизонтальными линиями.

«Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие», — гласит девиз Puma. Отметим, что аналогичный комплект ранее был анонсирован у английского «Манчестер Сити», техническим спонсором которого также является немецкая компания Puma.

Фото: Football-Italia.net

«Милан», набрав 69 очков в 34 турах, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Появилось фото третьей формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022. На ней нет эмблемы клуба
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