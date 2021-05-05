Александр Алаев зарегистрирован кандидатом для довыборов в исполком РФС
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев зарегистрирован в качестве кандидата для довыборов в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.
Алаев зарегистрирован по квоте «руководители лиги». Конференция РФC, на которой пройдут довыборы в состав исполкома организации, состоятся 16 июня.
Напомним, генеральный секретарь РФС Алаев в феврале текущего года был избран президентом ФНЛ. Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов лиги, за Шабанова — три. Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Об отставке Ефремова с поста президента ФНЛ стало известно 7 декабря 2020 года.
Александр Алаев избран президентом ФНЛ
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