Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран президентом ФНЛ, сообщает пресс-служба РФС в своём «телеграме». Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов Лиги, за Шабанова — 3.



Напомним, в середине января исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги. Принять участие в выборах также могли бывшие руководители «Локомотива» Илья Геркус и Ольга Смородская, однако они отказались от этого.



Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Об отставке Ефремова с поста президента ФНЛ стало известно 7 декабря. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.

13 клубов выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ