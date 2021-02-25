Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран президентом ФНЛ, сообщает пресс-служба РФС в своём «телеграме». Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов Лиги, за Шабанова — 3.
Напомним, в середине января исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги. Принять участие в выборах также могли бывшие руководители «Локомотива» Илья Геркус и Ольга Смородская, однако они отказались от этого.
Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Об отставке Ефремова с поста президента ФНЛ стало известно 7 декабря. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.
- 25 февраля 2021
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