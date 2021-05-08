«Будет обидно, если Гончаренко лишит ЦСКА еврокубков». Ярошик — о матче с «Краснодаром»

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром».



«Ожидаю очень интересной встречи. Гончаренко приедет играть со своей бывшей командой, Василий Березуцкий — против родного клуба и брата. В турнирной таблице «Краснодару» нечего терять, можно лишь подняться на несколько позиций, ЦСКА же необходимо побеждать любой ценой. Смена тренеров добавит интриги — это может повлиять на итоговый результат. Буду следить за игрой с большим интересом.



У Гончаренко будет дополнительная мотивация. Будет очень обидно, если именно он лишит ЦСКА еврокубков. Гончаренко тренировал команду несколько лет, а сейчас одной игрой может оставить москвичей без Европы. Конечно, будет грустно, но давайте не будем торопиться. У ЦСКА должно быть больше мотивации — верю в победу любимого клуба», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».