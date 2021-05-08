«Будет обидно, если Гончаренко лишит ЦСКА еврокубков». Ярошик — о матче с «Краснодаром»

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром».
«Ожидаю очень интересной встречи. Гончаренко приедет играть со своей бывшей командой, Василий Березуцкий — против родного клуба и брата. В турнирной таблице «Краснодару» нечего терять, можно лишь подняться на несколько позиций, ЦСКА же необходимо побеждать любой ценой. Смена тренеров добавит интриги — это может повлиять на итоговый результат. Буду следить за игрой с большим интересом.
У Гончаренко будет дополнительная мотивация. Будет очень обидно, если именно он лишит ЦСКА еврокубков. Гончаренко тренировал команду несколько лет, а сейчас одной игрой может оставить москвичей без Европы. Конечно, будет грустно, но давайте не будем торопиться. У ЦСКА должно быть больше мотивации — верю в победу любимого клуба», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
- 8 мая 2021
-
17:05
-
16:54
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:22
-
16:21
-
16:02
-
16:01
-
15:54
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:36
-
15:27
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
14:46
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
14:12
-
13:55
-
13:54
-
13:41
-
13:31