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ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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Экс-игрок ЦСКА Кузнецов считает, что Заболотный усилит армейцев

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов считает, что Заболотный усилит армейцев
Футбол / РПЛ 0
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» и оценил возможный трансфер нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

«Возвращение Гончаренко на 3-ю Песчаную должно отойти на второй план — не нужно уделять внимание персоналиям. ЦСКА нужно прежде всего выиграть и попасть в еврокубки, а с кем играть — неважно. Сегодня не сыграет Влашич — это большая проблема. Он является системообразующим игроком и главной атакующей силой ЦСКА. Матч будет очень непростым.

Для армейцев сейчас решающий этап чемпионата в целом, поэтому обе игры: с «Краснодаром» и «Динамо» — определяющие. Всё будет зависеть от двух оставшихся туров: в последнем туре ЦСКА играет с «Динамо» — это традиционно неудобный соперник для армейцев.

Что касается Заболотного, то если селекционный отдел ЦСКА решил, что Заболотный сможет помочь команде — значит, так тому и быть. Если сравнивать Заболотного, Чалова и Рондона в нынешних кондициях, то Антон — это усиление для ЦСКА. Для каждого футболиста есть команда, в которой он чувствует себя комфортно: всё время играет в основном составе и стабильно забивает — для форварда это самое главное. Заболотный хорошо адаптировался в «Сочи», постоянно забивает. Нельзя однозначно сказать, пойдёт ли ему на пользу смена команды», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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