Журавель: фол Глушенкова иначе как предумышленным не назовёшь. Очень хочет играть в ЛЧ

Журналист и комментатор Тимур Журавель выразил мнение, что нападающий «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», специально получил красную карточку в первом тайме матча с красно-белыми в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).



Напомним, форвард открыл счёт во встрече на 27-й минуте, а спустя 10 минут отмахнулся ногой от защитника Лукаса Айртона, за что был удалён с поля.



«За что боролись… Арендованные игроки должны выходить на поле против своих клубов — эта позиция долго и аргументированно отстаивалась. Спортивная мотивация, дополнительная интрига — звучало всё логично. Но появился спартаковец Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Химках» из «Спартака», и всё перечеркнул. Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным не назовёшь. Он оставил «Химки» в меньшинстве против «Спартака» более чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в Лиге чемпионов — вот и всё», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

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