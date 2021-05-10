От лица команды высказался Идову. Но действительно ли Безбородов помог «Спартаку», а не наоборот? Экспертиза Игоря Федотова.

«Они не могут, арбитр поможет!» «Химкам» не понравилось судейство в игре со «Спартаком»

В последнем матче 29-го тура РПЛ «Спартак» играл дома с «Химками». Матч для красно-белых складывался плохо: хозяева пропустили первыми и могли даже устроиться на 0:2, но помогло удаление Максима Глушенкова. Во втором тайме «Спартак» забил дважды, взял три очка и приблизил попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Отдельно стоит разобрать работу главного арбитра встречи: Владислав Безбородов показал игрокам девять жёлтых карточек, удалил футболиста «Химок», засчитал спорный гол гостей и назначил 11-метровый в пользу «Спартака». Особенно судейством возмущался защитник подмосковной команды Брайн Идову.

«Они не могут, судья поможет! — написал Идову в своём «инстаграме». — Красная Глушенкову по делу — тут и спорить не о чем. Пенальти: весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение… Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, так как он шёл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, на полсекунды мяч попадёт ему в руку… Что он с ней должен сделать, куда убрать… Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там».

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Судья Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал спорные эпизоды матча и ответил на возмущения «Химок»:

— Идову просто не понимает правила игры. Вопрос в том, что момент для VAR очевидный. Какие у него претензии, я не понимаю. Надо изучать правила игры — по ним это чистая игра рукой. Если ему тут что-то не нравится, то пусть объяснит, что было, когда гол забивали «Химки». Это он играл рукой или нет? Прежде чем говорить, надо подумать, а он просто обиделся на судей.

Федотов вспоминает первый мяч. Гол Глушенкова в ворота «Спартака» вызвал споры, так как болельщикам показалось, что в начале голевой атаки мяч попал в руку Идову. Безбородов гол засчитал без раздумий, а вот потом эпизод просматривал VAR. «Идову пытался сыграть в мяч, — заявил «Чемпионату» Федотов, — гол засчитан верно».

По удалению Глушенкова и у болельщиков «Спартака», и у болельщиков «Химок» вопросов не было. Согласен с ней даже Идову:

— Удаление Глушенкова правильное, — рассказал Федотов, — Безбородов разобрался в эпизоде — это чистая красная карточка.

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А вот по моменту с пенальти в ворота «Химок» вопросы возникли и у красно-белых. Данилкин, из-за действий которого гости и получили пенальти, избежал второй жёлтой карточки:

— Безбородов не показал жёлтую игроку «Химок» Данилкину, потому что у Джордана не было акцентированного удара по воротам, это получился прострел. Если бы это был акцентированный удар по воротам, то была бы жёлтая. А 11-метровый назначен по делу.