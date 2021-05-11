Червиченко: Айртон специально наступил на бедро Глушенкова. Судья должен был удалить обоих

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями об удалении нападающего «Химок» Максима Глушенкова, права на которого принадлежат «Спартаку», в матче с красно-белыми в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Московская команда победила — 2:1.



«Впечатления от матча удручающие. Конечно, были накал, интрига, но амбиций Лиги чемпионов не просматривалось от слова совсем. После матча увидел разбор момента с удалением Глушенкова. Если перед этим я несколько раз говорил, что к Безбородову вопросов нет, то сейчас показали, что перед тем, как Глушенков лягнул ногами, Айртон специально наступил шипами на бедро. Как VAR и Безбородов могли этого не заметить? Большой вопрос. Получается, что «Спартак» не просто еле домучил соперника, а играя 12 против десятерых: «Спартак» плюс Безбородов.



Пока этого повтора не было, я считал, что судья отработал идеально. Но тот факт, что он оставил без внимания, как Айртон наступил шипами на Глушенкова, удручает. По идее Безбородов должен был удалить обоих. Первого за то, что пытался нанести травму, а второго за то, что отмахнулся ногами. Это было бы справедливо и честно», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Спартак» еле домучил соперника, играя 12 на 10». Колонка Червиченко Бывший президент красно-белых не понял судью и некоторых футболистов «Химок».