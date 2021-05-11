«Спартак» еле домучил соперника, играя 12 на 10». Колонка Червиченко

«Спартак» обыграл «Химки» и гарантировал себе медали РПЛ, хотя игра красно-белых была далека от идеала. Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко объясняет, почему нужно было удалять не только Глушенкова, но и Айртона. А также рассуждает о возможных перспективах «Спартака» в Лиге чемпионов.

***

Впечатления от матча удручающие. Конечно, были накал, интрига, но амбиций Лиги чемпионов не просматривалось от слова совсем. После матча увидел разбор момента с удалением Глушенкова. Если перед этим я несколько раз говорил, что к Безбородову вопросов нет, то сейчас показали, что перед тем, как Глушенков лягнул ногами, Айртон специально наступил шипами на бедро. Как VAR и Безбородов могли этого не заметить? Большой вопрос. Получается, что «Спартак» не просто еле домучил соперника, а играя 12 против десятерых: «Спартак» плюс Безбородов. Пока этого повтора не было, я считал, что судья отработал идеально.

Но тот факт, что он оставил без внимания, как Айртон наступил шипами на Глушенкова, удручает. По идее Безбородов должен был удалить обоих.

Первого за то, что пытался нанести травму, а второго за то, что отмахнулся ногами. Это было бы справедливо и честно.

Тедеско хорошо попрощался с болельщиками «Спартака». Ещё одна волевая победа красно-белых! До Лиги чемпионов — всего шаг!

«Спартак» безапелляционно заявляет, что уже практически в Лиге чемпионов, но все забыли, что второе место — квалификация. Интересно, с такой игрой, когда еле-еле за счёт везения обыгрывают «Арсенал» и в большей степени за счёт везения и, получается, при помощи судьи, обыгрывают «Химки», кого «Спартак» собрался обыгрывать в последней стадии квалификации? Только если кто-то совсем несчастный достанется, но могут же быть команды из Англии, Франции, Германии. Это точно не будет таким проходняком, как два последних матча.

Не думаю, что в последнем домашнем матче в Грозном с таким эмоциональным и требовательным тренером, как Талалаев, кто-то будет играть на расслабоне. «Ахмат» окажет «Спартаку» максимальное сопротивление. Мне кажется, сегодня за «Спартак» играл и Могилевец. Не понимаю, как игрок РПЛ три раза может не покатить мяч выбегающему партнёру в атаку. Что за игроки у нас такие?

«Химки» показали, что никакого отношения к фарм-клубу не имеют. Они боевито и с огромной злостью играли как с «Зенитом», так и со «Спартаком».

Но я не исключаю, что была какая-то дополнительная мотивация, что, в принципе, нормально. Также допускаю, что такая мотивация может быть и у «Ахмата». Что-то мне подсказывает, что не всё хорошо и гладко будет у «Спартака» в последнем матче. В воскресенье после 70-й минуты показалось, что «Химки» даже в меньшинстве могут победить – если бы некоторые игроки могли профессионально выполнить передачи и качественно отыграть. Были моменты, когда у ворот «Спартака» возникала угроза, причём более явная, чем навал красно-белых.

Что касается прощания с Тедеско, то это было неплохо. Начал вспоминать и не смог вспомнить тренера, который нормально и спокойно уходил. Тедеско — чуть ли не первый тренер, который ушёл сам, спокойно. Наверное, вслед ничего плохого говорить не будут. Единственное, немного резанули его танцы и пляски. Дело ещё не сделано. Махания руками и все эти вещи лучше было бы перенести на конец сезона. А то махали-махали руками и случайно счастье смахнули. Два матча счастье было, в третьем же может и мимо пролететь.

Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спартаку» нужен Моуринью. Деньги всё равно профукают — зато понты». Колонка Червиченко Бывший владелец красно-белых рассказал, что ему нравится в «Зените».

Тедеско, как и Эмери, великолепно смотрелся на бровке. При Доменико «Спартак» стал строгим, суровым: тотальный прессинг по всему полю. Я думал, когда же у команды закончится топливо и они начнут подсаживаться, но в большинстве случаев они могли выдерживать до конца матча: держать хорошую скорость и темп. Этим мне запомнится работа Тедеско. Команда была физически готова. Конечно, где-то были спады, но в большинстве случаев команда была неплоха.