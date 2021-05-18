Дешам объяснил вызов Бензема в сборную Франции на Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил вызов нападающего «Реала» Карима Бензема в национальную команду на предстоящий чемпионат Европы.



«Что касается Бензема, мы не можем вернуться в прошлое и что-то изменить. Самое важное — это сегодня и завтра. Были сделаны важные шаги, мы встретились с Каримом, долго разговаривали, а после встречи я долго размышлял, прежде чем пришёл к этому решению. Я не буду рассказывать, о чём мы говорили, это касается только нас. Это было нужно нам обоим. Я уже сталкивался с трудными ситуациями и всегда игнорировал личные интересы. Сборная Франции принадлежит не мне», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.