Карим Бензема — в заявке сборной Франции на Евро-2020

Пресс-служба сборной Франции на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF) представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Лион»),
защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — «Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»),
полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корентин Толиссо («Бавария»),
нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба — «Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).
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