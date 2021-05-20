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Сэм Эллардайс объявил о своём уходе с поста наставника «Вест Бромвича»

Сэм Эллардайс объявил о своём уходе с поста наставника «Вест Бромвича»
Никита Сербаков
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Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс подал в отставку с поста наставника «дроздов».

Как сообщает BBC, 66-летний англичанин покинет «Вест Бромвич» по окончании нынешнего сезона. «Большой Сэм» объявил об этом на пресс-конференции после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3).

«Вест Бромвич» сделал мне щедрое предложение остаться, что свидетельствует о признании меня столь амбициозным клубом. После серьёзных размышлений я решил не принимать это предложение.

Если бы я смог оставить клуб в АПЛ, то, скорее всего, продолжил бы работать по крайней мере ещё один сезон. Но, к сожалению, сейчас не те обстоятельства, при которых я чувствую себя способным взять на себя столь большую ответственность на данном этапе моей карьеры.

Считаю, что сейчас клуб нуждается в стабильности и преемственности, и это, на мой взгляд, лучше всего сможет обеспечить молодой и амбициозный тренер, у которого получится вернуть «Вест Бром» туда, где он и должен быть, — в английскую Премьер-лигу», — сказал Эллардайс после матча.

«Вест Бромвич» в 37 матчах набрал 26 очков и расположился на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Дрозды» уже несколько туров назад потеряли шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

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