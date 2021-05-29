Неймар отрицает, что расторжение контракта с Nike связано с обвинением в домогательствах

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на материал The Wall Street Journal, в котором написали о причинах расторжения контракта между футболистом и американской компанией Nike.



В материале сообщается, что причиной разрыва сотрудничества стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые со стороны одной из сотрудниц Nike в отношении Неймара. Инцидент произошёл в 2016 году, а в 2019 году компания начала расследование. В Nike заявили, что разорвали контракт с Неймаром из-за нежелания игрока сотрудничать в рамках расследования.



«Факты могут быть искажены, потому что люди видят ситуацию с разных сторон. Такова жизнь. Но я действительно не понимаю, как серьёзная компания может исказить деловые отношения, подкреплённые документами. Написанные слова нельзя изменить, они не оставляют сомнений.



В 13 лет, когда я подписал первый контракт, мне сказали: „Никогда не говори о контрактах, они конфиденциальны“. Идти против этого правила и заявлять, что мой контракт расторгли из-за того, что я недобросовестно участвовал в расследовании, — это ложь.



Утверждается, что в 2016 году все знали о ситуации, но я не знал. В 2017 году я приезжал в США для рекламной кампании и работал с теми же людьми, но мне никто ничего не сказал. Следующий несколько лет я постоянно участвовал в кампаниях, посещал офис, но по-прежнему не получил никакой информации. Это серьёзно обвинение, но никто ничего не сделал. Кто действительно несёт ответственность за всё это?



Мне не дали возможности защитить себя. Ирония судьбы заключается в том, что мне придётся и дальше носить футболку с логотипом компании, которая меня предела. Такова жизнь. Я уверен в своей правоте и верю, что время всё расставит по местам», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

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