Реакция Абрамовича и Шевченко на победный гол Хаверца в финале Лиги чемпионов
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Владелец «Челси» Роман Абрамович, а также экс-игрок лондонского клуба Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет сборную Украины, эмоционально отреагировали на гол Кай Хаверца в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
После гола Абрамович «дал пять» находящемуся рядом Шевченко.
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
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