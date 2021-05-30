«Челси» великолепен: и как команда, и индивидуально. Но что имел в виду Гвардиола?

Главный матч европейского клубного сезона был отрепетирован дважды за последние полтора месяца. Оба раза «Челси» выиграл с минимальным счётом (2:1 и 1:0), и было очень интересно, какие выводы обе команды извлекут из этого опыта.

Хосеп Гвардиола удивил. Хотя можно ли так сказать, учитывая его привычку к экспериментам в Лиге чемпионов? Наверное, всё-таки не совсем удивил, в предсказуемо придумал что-то новое. В этот раз он решил обойтись одновременно без Фернандиньо и Родри. Ещё больше удивил выход Стерлинга с первых минут – в конце чемпионата он плотно осел в запасе.



Томас Тухель выбрал максимально предсказуемый состав. Под вопросом было участие в матче Канте и Менди, но оба успели восстановиться и вышли с первых минут. В остальном – привычная расстановка 3-4-3 и привычное сочетание игроков. Даже Джеймс и Аспиликуэта вышли на старых позициях: на бровке и в тройке соответственно.

В билд-апе «Сити» явно выстраивался в тройку: Уокер, Стоунс и Диаш в защите. Над ними был Гюндоган, а Зинченко сваливался в центр. Но только временно, а потом при развитии атаки возвращался на фланг. Этим он затруднял опеку: в зависимости от позиции его оппонентов должен был быть то Канте, то Аспиликуэта, и момент передачи Зинченко от одного к другому казался довольно опасным: либо Аспиликуэте приходилось выдергиваться слишком высоко, либо Канте слишком смещаться на фланг, бросая зону в центре. После нескольких моментов несогласованности за Зинченко стал опускаться Вернер.



В полузащите и атаке тоже было интересно. Стерлинг играл на фланге атаки, Фоден – неожиданно в полузащите, а де Брёйне вышел в центре нападения. Наверное, роль де Брёйне – наименьший из сюрпризов, весной Гвардиола играл с ложной девяткой чаще, чем без неё. Зато удивляло движение Фодена: он ловил момент, когда Зинченко поднимался в центр полузащиты, и уходил в правый полуфланг. Там он, Силва и Марез могли втроём разыгрывать комбинации, а на противоположном фланге Стерлинг оказывался изолирован против Джеймса. Иногда сразу пять игроков «Сити» играли между линиями. Действительно, а почему бы и нет?

«Челси» играл против «Сити» дважды за весну, и оба раза Тухель не отдал Гвардиоле мяч. Сначала минимально уступил по владению в кубке, а потом вообще превзошёл в матче чемпионата. Но в этот раз команда спокойно располагалась в пятёрку защитников в линию, а розыгрыш свела к минимуму, пытаясь играть забросами на Вернера. Травма Силвы не повлияла на план, но усугубила оборонительные акценты: Кристенсен хуже начинает атаки и не делает сложных передач.



Тотальное превосходство «Сити» по владению длилось примерно полчаса, потом «Челси» стал чаще и дольше разыгрывать мяч, а команда Гвардиолы – периодически отходит за линию мяча. При этом в прессинге у «Сити» на острие выходил Фоден, а де Брёйне и Бернарду оставались в глубине и играли по полузащитникам. Удивила дисциплинированность Стерлинга, который шёл за Джеймсом до конца, практически становясь дополнительным защитником.

Моменты – только после контратак и ошибок

После такого длинного вступления надо сказать о главном: при всех сложностях самые острые моменты у обеих команд получались в быстрых атаках или после ошибок. Хватало и того, и другого.



На восьмой минуте Эдерсон вывел Стерлинга один на один роскошным дальним пасом, но Рахим плохо обработал и дал себя догнать. На 10-й минуте Стоунс не попал как следует по мячу, Маунт и Хаверц быстро разыграли и Хаверц здорово нашёл Вернера: Тимо был один, бил с линии вратарской, но попал в собственную ногу. А «Сити» выиграл отскок и здорово разогнал уже собственную контратаку, пользуясь тем, что соперники застряли в высоких позициях. Удалось разбежаться четыре в пять, Стерлинг выводил Мареза на пустой угол ворот, но Чиллуэлл великолепно прочитал эпизод и успел выбить мяч.

Через пару минут «Челси» снова провёл быструю атаку после перехвата, и Хаверц снова вывел Вернера на удар. Позитивный момент в том, что Тимо на этот раз не попал себе в ногу. Но и до гола не дошло: удар вышел не очень сильным. Через несколько секунд ситуация повторилась: снова «Челси» перехватил мяч, в два паса довёл до Вернера, тот ударил, вратарь справился.



В середине первого тайма «Сити» чуть ли не впервые за матч классно разыграл мяч и прошёл прессинг именно за счёт розыгрыша. Де Брёйне классно отдал на Фодена, и тот в принципе всё правильно делал, но Рюдигеру удался просто колоссальный подкат. Чуть позже редкое подключение Уокера застало врасплох Чиллуэлла (Маунт так глубоко не опускался), и Уокер сумел прострелить на Мареза. Тот был один на углу вратарской – не хватило пары сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.



По первому тайму матч получился почти равным. «Челси» чаще доводил атаки до ударов, поэтому выглядел острее, но и подходы «Сити» были потенциально очень опасны – не хватало только точности последнего паса. Но с другой стороны, «Челси» играл в свой лучший футбол и был цельной системой. «Сити» в свой лучший футбол не играл. А решение обойтись без опорника тоже не убедило: возможно, Гюндоган и быстрее Фернандиньо с Родри, но он хуже в распределении мяча, это не контролирующий опорник. Атакам «Сити» слишком не хватало методичности.

Очень показательный момент с голом. Как «Сити» создал свой лучший момент после того, как Эдерсон дал пас в атаку (фактически, на гол), так и «Челси» забил после того, как Менди здорово начал атаку дальним пасом. Мяч дошёл от него до Хаверца за три паса и семь секунд – чистая контратака. Да ещё и с правильного фланга, чтобы один на один вышел не Вернер, а Хаверц. С другой стороны, без умного рывка Вернера, гола бы тоже не было.

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Травма де Брёйне определила второй тайм

С начала второго тайма до столкновения де Брёйне с Рюдигером прошло всего 10 минут. В принципе, достаточно, чтобы понять план Гвардиолы («Сити» снова забрал мяч, владел на чужой половине), но недостаточно, чтобы из давления что-то получилось. Ещё несколько минут ушло на оказание помощи, замена случилась только на 60-й минуте.



Это определило тайм. «Челси» в любимой ситуации: с удобным счётом и в режиме контратак. «Сити» — без самого креативного игрока команды, но с необходимостью забивать, при этом лучше контролируя контратаки.

Через несколько минут после ухода де Брёйне Гвардиола убрал Бернарду и выпустил Фернандиньо. Поздновато. Без Кевина игра команды неизюежно упростилась и чем ближе к финальному свистку, тем больше сводилась к подачам с флангов. А вот при КДБ на поле контролирующий опорник, который может придержать мяч и дать верное направление, а не торопится обострить, был нужен.



Навал «Сити» усиливался: с начала тайма до 70-й минуты команда владела мячом 65%, а после 70-й минуты – 76%. И это привело к предсказуемому результату. «Челси» редко убегал в опасные контратаки – одну из них Пулишич был обязан завершить голом. А «Сити» даже без особого креатива (хотя Фоден несколько раз хорошо тащил мяч), но просто за счёт давления и близости к штрафной нагнетал давления и выжимал моменты.



Наверное, с де Брёйне команда играла бы умнее. Но ведь и с ним «Сити» был не похож на свою лучшую версию: не хватало ритма, подготовки, хладнокровия. Гвардиола ошибся со стартовым планом. Игроки не показали лучших качеств – когда нужно создавать не за счёт системного превосходства, а за счёт ярких действий в эпизодах. Немного не хватало ни того, ни другого.

Это было особенно заметно на контрасте с «Челси». Лондонцы были прекрасны не только в командном взаимодействии, но и в отдельных эпизодах показали индивидуальное мастерство. Как Чиллуэлл и Рюдигер, которые монструозно сыграли в защите. Кстати, Чиллуэлл незаметно, но очень классно ускорил в касание голевую атаку. Маунт просто отдал гениальный голевой пас. Канте перекусывал соперников в единоборствах (три выигранных отбора из трёх попыток, два перехвата). Джеймс уничтожил Стерлинга. Отмечать можно практически всех.

Даже по этому матчу было видно, что «Сити» потенциально более вариативная, более качественная в разных аспектах игры команда. Почему им не удалось показать лучшую игру – вопрос и к тренеру, и к игрокам. «Челси» показал свой максимум и не мог сыграть ещё лучше. А значит победил по делу.

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