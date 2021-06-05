Черногория дома проиграла Израилю

В товарищеском матче сборная Черногории уступила национальной команде Израиля. Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол на 67-й минуте забил полузащитник сборной Израиля Эран Захави, ему ассистировал Мохаммад Абу-Фани. Спустя две минуты Манор Соломон увеличил преимущество израильской команды. На 81-й минуте один мяч отыграл Фатос Бечирай, который реализовал пенальти. В добавленное время третий гол израильтян забил Гади Кинда.

В следующей товарищеской встрече сборной Израиля предстоит сыграть с португальцами. Матч состоится 9 июня. Сборная Черногории, которая, как и израильтяне, не попала на Евро, свои следующие матчи проведёт в сентябре.