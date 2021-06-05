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Черногория дома проиграла Израилю

Черногория дома проиграла Израилю
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Черногории уступила национальной команде Израиля. Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол на 67-й минуте забил полузащитник сборной Израиля Эран Захави, ему ассистировал Мохаммад Абу-Фани. Спустя две минуты Манор Соломон увеличил преимущество израильской команды. На 81-й минуте один мяч отыграл Фатос Бечирай, который реализовал пенальти. В добавленное время третий гол израильтян забил Гади Кинда.

В следующей товарищеской встрече сборной Израиля предстоит сыграть с португальцами. Матч состоится 9 июня. Сборная Черногории, которая, как и израильтяне, не попала на Евро, свои следующие матчи проведёт в сентябре.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
05 июня 2021, суббота. 21:45 МСК
Черногория
Окончен
1 : 3
Израиль
0:1 Захави – 67'   0:2 Соломон – 69'   1:2 Бечирай – 81' (пен)   1:3 Кинда – 90+1'
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