Черногория дома проиграла Израилю
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В товарищеском матче сборная Черногории уступила национальной команде Израиля. Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Первый гол на 67-й минуте забил полузащитник сборной Израиля Эран Захави, ему ассистировал Мохаммад Абу-Фани. Спустя две минуты Манор Соломон увеличил преимущество израильской команды. На 81-й минуте один мяч отыграл Фатос Бечирай, который реализовал пенальти. В добавленное время третий гол израильтян забил Гади Кинда.
В следующей товарищеской встрече сборной Израиля предстоит сыграть с португальцами. Матч состоится 9 июня. Сборная Черногории, которая, как и израильтяне, не попала на Евро, свои следующие матчи проведёт в сентябре.
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