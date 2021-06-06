Почеттино звонил Вейналдуму, чтобы убедить игрока перейти в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино много раз звонил полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму, чтобы убедить того перейти во французский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Наставник совершил ряд звонков за последние 56 часов, чтобы убедить игрока присоединиться к парижскому клубу. «ПСЖ» хочет как можно скорее завершить медицинское обследование игрока и оформить переход.



Ранее сообщалось, что парижане предложили игроку зарплату выше в два раза по сравнению с «Барселоной».

Каталонский клуб не намерен повторять предложение, поэтому прекращает попытки подписать нидерландского полузащитника.



Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.