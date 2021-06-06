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Почеттино звонил Вейналдуму, чтобы убедить игрока перейти в «ПСЖ»

Почеттино звонил Вейналдуму, чтобы убедить игрока перейти в «ПСЖ»
Артур Иванов
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино много раз звонил полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму, чтобы убедить того перейти во французский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Наставник совершил ряд звонков за последние 56 часов, чтобы убедить игрока присоединиться к парижскому клубу. «ПСЖ» хочет как можно скорее завершить медицинское обследование игрока и оформить переход.

Ранее сообщалось, что парижане предложили игроку зарплату выше в два раза по сравнению с «Барселоной».
Каталонский клуб не намерен повторять предложение, поэтому прекращает попытки подписать нидерландского полузащитника.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

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Источник: Вейналдум перейдёт в «ПСЖ». Французы удвоили предложение «Барселоны» по зарплате
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