Нереализованный пенальти Хендерсона и гол Рашфорда. Видеообзор матча Англия — Румыния

Сборная Англии переиграла сборную Румынии в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро (Англия) и завершилась со счётом 1:0.



На 68-й минуте матча единственный гол забил нападающий хозяев Маркус Рашфорд, который реализовал пенальти. Спустя 10 минут англичане вновь получили право на одиннадцатиметровый, однако в этот раз им забить не удалось — удар полузащитника Джордана Хендерсона отразил вратарь.



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии. Румынская команда принимать участие в турнире не будет.

Видеообзор матча: