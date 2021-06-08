Защитнику «Локомотива» Лысову разрешили вернуться в футбол

Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов сообщил, что получил медицинское заключение о допуске к спортивным соревнованиям.
«Да, лечение позади, чувствую себя отлично. Было непростое время, уверенности не было. Но я консультировался у отличных специалистов в Москве и Санкт-Петербурге и очень рад, что могу вернуться в футбол», — сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов, ранее работавший в «Локомотиве», прокомментировал состояние здоровья Лысова.
«Со здоровьем у него сейчас всё хорошо. Михаил прошёл все необходимые обследования в полном объёме и в Питере, и в Москве — противопоказаний к занятиям спортом нет. Так как Лысов был игроком молодёжной сборной, в РФС помогли пройти все обследования в структурах ФМБА. Параллельно он прошёл обследование и получил полноценный допуск в одной крупной клинике, где обследуются многие команды», — сказал Безуглов.
- 8 июня 2021
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