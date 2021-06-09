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Гол экс-игрока «Краснодара» помог сборной Перу одержать победу над Эквадором

Гол экс-игрока «Краснодара» помог сборной Перу одержать победу над Эквадором
Вячеслав Моренко
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В Кито (Эквадор) на стадионе «Ла Каса Бланка» состоялся матч 6-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира – 2022 между сборными Эквадора и Перу. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте экс-полузащитником «Краснодара» Кристианом Куэвой, который сейчас выступает за аравийский «Аль-Фатех». Результативную передачу на свой счёт записал бывший форвард «Милана» Джанлука Лападула, имеющий итальянские корни. За минуту до конца основного времени матча Лападула оформил ассистентский дубль, а забитым мячом отметился Луис Адвинкула. На третьей компенсированной минуте эквадорский форвард Гонсало Плата сократил отставание в счёте, который остался неизменным до финального свистка арбитра.

Таким образом, сборная Перу, занимающая последнее место в турнирной таблице, одержала свою первую победу на групповой стадии. В их активе 4 очка в 6 встречах. Эквадор (9) – на третьем месте.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 8-й тур
09 июня 2021, среда. 00:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 2
Перу
0:1 Куэва – 62'   0:2 Адвинкула – 88'   1:2 Плата – 90+2'
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