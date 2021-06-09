Гол экс-игрока «Краснодара» помог сборной Перу одержать победу над Эквадором

В Кито (Эквадор) на стадионе «Ла Каса Бланка» состоялся матч 6-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира – 2022 между сборными Эквадора и Перу. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 62-й минуте экс-полузащитником «Краснодара» Кристианом Куэвой, который сейчас выступает за аравийский «Аль-Фатех». Результативную передачу на свой счёт записал бывший форвард «Милана» Джанлука Лападула, имеющий итальянские корни. За минуту до конца основного времени матча Лападула оформил ассистентский дубль, а забитым мячом отметился Луис Адвинкула. На третьей компенсированной минуте эквадорский форвард Гонсало Плата сократил отставание в счёте, который остался неизменным до финального свистка арбитра.
Таким образом, сборная Перу, занимающая последнее место в турнирной таблице, одержала свою первую победу на групповой стадии. В их активе 4 очка в 6 встречах. Эквадор (9) – на третьем месте.
- 9 июня 2021
-
02:00
-
01:46
-
00:57
-
00:41
-
00:22
-
00:19
-
00:11
-
00:02
- 8 июня 2021
-
23:58
-
23:39
-
23:35
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:16
-
21:05
-
20:56
-
20:54
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:03
-
19:53
-
19:49
-
19:48