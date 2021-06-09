Мхитарян: надеюсь, скоро увидим Захаряна в топовых чемпионатах

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян поделился мнением о футболисте «Динамо» и сборной России Арсене Захаряне.
«Конечно, я слышал о таком футболисте, как Арсен Захарян. Так как он уже в 17 лет начал играть, забивать и отдавать голевые передачи за первую команду «Динамо», я ему могу только пожелать удачи. Продолжай работать, Арсен. Никогда не останавливайся на том, чего достиг. Всегда надо работать, идти вперёд и верить в свою мечту, если, конечно, она у тебя есть. Я жил на базе до 24 лет — до того, как перешёл в дортмундскую «Боруссию». У меня была цель. Надеюсь, что у Арсена тоже есть такая цель, чтобы он играл в лучших командах в Европе. Надеюсь, в скором времени увидим его в топовых чемпионатах», — сказал Мхитарян в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном на его YouTube-канале.
- 9 июня 2021
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