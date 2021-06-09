Goal.com посвятил статью Арсену Захаряну

На авторитетном интернет-портале Goal.com появилась статья, посвящённая полузащитнику «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну. Материал вышел под заголовком «Арсен Захарян: познакомьтесь с юным фокусником, штурмом покорившим Россию».



«Легко скользя мимо противников, будто их вовсе не существует, и великолепно владея мячом благодаря своему замечательному видению и техническим навыкам, фокусник Захарян доставляет истинное удовольствие своей игрой.



И хотя очень жаль, что болезнь помешала Захаряну поехать на Евро-2020, он, по крайней мере, сможет хорошо отдохнуть перед новым сезоном. Его время в сборной ещё наступит. Он обязательно будет блистать на будущих турнирах», — говорится в материале.

Напомним, ранее Захарян заразился бактериальной ангиной и покинул расположение национальной команды.