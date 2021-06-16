Финляндия — Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 16:00
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Сегодня, 16 июня, национальная команда проведёт вторую встречу на Евро-2020. Соперником сборной России станет Финляндия. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
В заключительном, 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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